Incendio ospedale Tivoli: 3 morti e circa 200 evacuati, inchiesta per omicidio colposo (3)

- Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha spiegato che dall'ospedale sono state evacuate 193 persone, di cui oltre al personale medico, 174 erano pazienti, compresi 7 bambini: i più gravi sono stati portati in altri ospedali, i meno gravi, invece, sono stati trasportati temporaneamente nella vicina palestra comunale, allestita dalle squadre di Protezione civile con coperte, cuscini e brandine, in attesa del ricovero in altre strutture. L'edificio, oltre a essere stato gravemente danneggiato, è stato invaso dal fumo. Le fiamme sono state spente nella tarda notte. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. E insieme ad altrettante squadre della polizia e dei carabinieri hanno messo in salvo le persone ricoverate. (segue) (Rer)