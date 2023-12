Incendio ospedale Tivoli: 3 morti e circa 200 evacuati, inchiesta per omicidio colposo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fiamme, le urla, le lacrime degli anziani ricoverati. E un sistema antincendio che forse non ha funzionato a dovere. E’ il racconto drammatico di Enzo, 53 anni, uno dei 193 pazienti dell’ospedale. Enzo, quando è scoppiato il rogo si trovava ricoverato nel reparto di chirurgia, poiché mercoledì si era sottoposto ad un intervento alla prostata. “Sono state ore drammatiche, è andata via la corrente”, racconta ad “Agenzia Nova”. “Il sistema antincendio non ha funzionato a dovere, perché sono scattate le sirene, ma non l’impianto di estinzione a pioggia. Non usciva l’acqua da nessuna parte: andata via la corrente non è partita l’irrigazione”, spiega. Nonostante avesse subito da poco un intervento, Enzo racconta di aver aiutato “infermieri e medici a evacuare i pazienti e a metterli in sicurezza sulla scala antincendio”. La sua testimonianza è provata dalla terribile esperienza da poco vissuta: “Quello che mi è rimasto in mente sono, le urla e le lacrime dei pazienti anziani. Il panico generale”. (segue) (Rer)