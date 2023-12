Incendio ospedale Tivoli: 3 morti e circa 200 evacuati, inchiesta per omicidio colposo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cordoglio e vicinanza sono stati espressi dal mondo delle istituzioni e della politica. Sul posto questa mattina si sono recati, tra gli altri, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il questore capitolino, Carmine Belfiore. "Lo spaventoso incendio divampato all’ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza - ha detto Schillaci -. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli. Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo”. Cordoglio anche da parte del presidente Rocca che in merito al funzionamento del sistema antincendio ha chiarito: "la sicurezza negli ospedali per noi è una priorità, non a caso abbiamo messo risorse, centinaia di milioni, per l'antincendio e l'antisismica. Continuiamo a lavorare, tanti ospedali nel Lazio hanno problemi antincendio", ha detto Rocca. "Dobbiamo capire quello che è accaduto e come si sono propagate le fiamme. La polizia scientifica darà l'esito e le valutazioni, per capire quale sia la natura, come ciò sia potuto succedere". (segue) (Rer)