Medio Oriente: Save the Children, famiglie di Gaza vengono schiacciate in "zone sicure" mortali (3)

- Una nuova valutazione della sicurezza alimentare del Programma alimentare mondiale ha rilevato che nove persone su dieci a Gaza hanno riferito di aver trascorso almeno 24 ore senza cibo e quasi un quinto lo ha sperimentato per più di dieci giorni nell'ultimo mese. I prezzi dei prodotti alimentari di base sono lievitati a livelli senza precedenti, poiché scarseggiano nei mercati, mentre nel nord di Gaza, tutti i panifici non sono operativi da più di un mese. Gli operatori di Save the Children testimoniano che un sacco di farina è stato venduto fino a 500 shekel israeliani (equivalenti a 140 dollari) e molte famiglie, alcune anche di 20 persone, non riescono nemmeno a trovarla. La situazione nella cosiddetta zona sicura di Al Mawasi come disperata, e un nostro operatore ha riferito di persone che non mangiano da tre giorni. Le forze israeliane stanno spingendo i civili a spostarsi verso Rafah, lungo il confine egiziano, dove la situazione è altrettanto disastrosa. "La vita a Rafah è diventata più ardua della morte. Migliaia di persone sono per strada con i loro bambini e i disabili dormono all'aperto senza alcuna assistenza", ha dichiarato un altro operatore. (segue) (Com)