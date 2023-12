Incendio ospedale Tivoli: Gasparri (FI), cordoglio a famiglie vittime, accertare responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Grande commozione e cordoglio alle famiglie per le vittime del rogo dell'ospedale di Tivoli. Ma non basta lo sgomento di fronte a questa tragedia. Occorre un'azione rapida e drastica per accertare le responsabilità di questo evento. Gli ospedali sono un luogo dove si va per essere curati e protetti, non possono diventare luogo per roghi e tragedie". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama. (Rin)