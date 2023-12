Incendio ospedale Tivoli: assessore Sicurezza Lazio, vicinanza a familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo dolore per il rogo costato la vita a tre persone all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. La mia solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e a tutti i pazienti che hanno vissuto una notte di paura". Lo dichiara in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, sicurezza urbana, della Regione Lazio. "Tragedie come questa non dovrebbero mai succedere, attendiamo di capire le cause. Grazie agli uomini e alle donne dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e ai sanitari che hanno lavorato incessantemente tutta la notte per prestare i primi soccorsi", conclude l'assessore. (Com)