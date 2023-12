Governo: Meloni ricorda sacrificio e coraggio Maria Cristina Luinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel trentesimo anniversario dalla sua scomparsa, desidero ricordare il sacrificio e il coraggio di Maria Cristina Luinetti, giovane donna appartenente al Corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana. Perse la vita a Mogadiscio, il 9 dicembre 1993, mentre cercava di impedire ad un uomo armato di entrare nell'ospedale in cui prestava servizio, incarnando fino all'ultimo il motto 'Ama, conforta, lavora e salva'. Fu la prima italiana a cadere in missione di pace all'estero. Nel suo nome, e nei valori di eroismo e altruismo, non dimentichiamo". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)