Incendio ospedale Tivoli: Grasselli (Fd'I), nostro dovere rispondere a bisogni territorio

- Apprendo "con profondo sconforto dell'incendio che ieri ha coinvolto l'ospedale San Giovanni di Tivoli costringendo pazienti e operatori ad evacuare la struttura con estrema urgenza". Lo dichiara Micol Grasselli di Fd'I, consigliere regionale della Regione Lazio. "È triste vedere le immagini di questa tragedia che ha visto quattro persone perdere la vita, a loro la mia più sincera preghiera - prosegue Grasselli -. È nostro dovere come Regione Lazio attivare subito tutte le misure necessarie per intervenire sulla struttura, sulla gestione degli evacuati e sulla risoluzione quanto prima dei bisogni del territorio tiburtino, lavoro che da subito il Presidente Francesco Rocca ha intrapreso e per cui lo ringrazio", conclude Grasselli. (Com)