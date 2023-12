Libia: maltempo, Noc concede potere discrezionale a società petrolifere su presenza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc, l'ente petrolifero statale della Libia) ha concesso ai direttori dei dipartimenti e ai funzionari delle società del settore petrolifero un potere discrezionale sulla presenza dei dipendenti sul posto di lavoro, a causa del maltempo previsto nei prossimi giorni. Lo ha annunciato oggi la stessa Noc su Facebook, aggiungendo che il proprio consiglio di amministrazione ha invitato i funzionari delle società a prendere le precauzioni necessarie in tutti i giacimenti petroliferi, al fine di mantenere in sicurezza i lavoratori ed evitare danni materiali. La decisione arriva dopo l'avvertimento della squadra di emergenza e risposta del Governo di unità nazionale in merito alle previsioni meteorologiche per questa settimana, che includono forti precipitazioni. (Lit)