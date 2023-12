Difesa: Crosetto, bene emendamento governo, mantenuto impegno preso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, si è detto "molto soddisfatto" dello stanziamento di una cifra iniziale di cento milioni per l'intero comparto Difesa e sicurezza, cui "seguiranno altri stanziamenti". Lo si legge in una nota alla stampa.“Sono molto soddisfatto dalla notizia che viene dato seguito a un impegno preso dal governo in uno degli ultimi Consigli dei Ministri e sul quale mi sono impegnato in prima persona. E’ notizia di oggi che, grazie a un emendamento, venga stabilita, come formulazione iniziale, una cifra iniziale di cento milioni per l’intero comparto Difesa e sicurezza, cui – nel corso dell’esame parlamentare – seguiranno altri stanziamenti. Oltre al rinnovo dei contratti del Pubblico impiego, compresi quindi anche quelli del comparto Difesa e Sicurezza, l’emendamento del Governo, annunciato oggi, garantisce, quindi, ulteriori risorse per migliorare i trattamenti pensionistici, la tutela sanitaria e altre risorse agli appartenenti delle Forze armate e delle Forze dell'ordine. Gli incontri effettuati, nelle scorse settimane, con i Cocer e i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, dal presidente del Consiglio, Meloni, e da me, come ministro, insieme a diversi altri colleghi, sono il migliore esempio di come questo Governo sia impegnato nei confronti degli uomini e donne in divisa”, ha detto Crosetto.(Com)