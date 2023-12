© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difficile immaginare uno scenario più tremendo di quello visto nelle immagini che riportano l'incendio di questa notte presso l'ospedale di Tivoli. Esprimano cordoglio per le vittime e solidarietà ai 200 degenti trasferiti e alle famiglie e al personale coinvolto. Il momento per tutta la comunità di Tivoli non è facile". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd di Roma Capitale (Com)