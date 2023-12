© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono rimasti feriti in attacchi del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah a nord di Israele, al confine con il Libano. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui i tre feriti erano stati portati ieri all'ospedale Rambam di Haifa e non sono in gravi condizioni. (Res)