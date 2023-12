Cop28: ministra spagnola Ribera, è disgustoso che Paesi Opec ostacolino accordo su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "disgustoso" che i Paesi dell'Opec spingano "per non andare dove dobbiamo andare", ostacolando l'accordo finale del Vertice sul clima delle Nazioni Unite (Cop28) in corso a Dubai. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in alcune osservazioni alla Cop28 in relazione alla posizione dell'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. che ha espresso il suo rifiuto a qualsiasi accordo volto a ridurre i combustibili fossili. "Non stiamo parlando di sbarazzarci dei combustibili fossili domani, ma se non creiamo le condizioni per ridurli, continueremo a sprecare miliardi di denaro in cose che danneggiano il nostro clima, danneggiano lo sviluppo sostenibile e, naturalmente, sono piuttosto ingiuste", ha ammonito la ministra. A questo proposito, Ribera ha lamentato il fatto che il testo unico uscito ieri sia molto "vago" e che la maggior parte delle cose che vi compaiono sono già state approvate. "Dobbiamo essere più espliciti, ridurre la presenza dei combustibili fossili e poterne fare a meno. La nostra battaglia oggi è fissare date, percentuali e iniziare con il carbone", ha concluso. (Spm)