Natale: Coldiretti, oltre mezzo milione di presenze al Villaggio contadino a Napoli

18 ottobre 2021

- Sono oltre mezzo milione le presenze nei tre giorni del Villaggio Coldiretti di Natale, in piazza Municipio, a Napoli, il più grande mercatino natalizio realizzato per il ponte dell'Immacolata per dare la possibilità cittadini e turisti di acquistare le migliori specialità contadine dalla Campania e da tutta Italia da mettere sotto l'albero o portare in tavola per le Feste. E' il bilancio stimato dalla Coldiretti a conclusione della grande festa di popolo con duecento stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, agriasili, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agrichef, laboratori, nuove tecnologie e workshop, presso i quali è stato possibile degustare, apprendere, giocare e divertirsi al fianco di decine di migliaia di agricoltori, con i menu salva tasche per un pasto completo a base di prodotti 100 per cento italiani al prezzo di otto euro. Alla tre giorni del Villaggio Coldiretti con il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo e assieme a Ettore Belelli, presidente di Coldiretti Campania, non sono mancate le personalità del mondo politico come il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, Luca De Carlo, presidente commissione Agricoltura del Senato, Paolo De Castro, parlamentare europeo, Stefano Patuanelli, presidente del gruppo M5s al Senato, Paolo Russo di Azione, Vincenzo De Luca, presidente regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, l'arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il vescovo ausiliare di Napoli, monsignor Francesco Beneduce, Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Univerde il presidente di Symbola, Ermete Realacci, Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia, Roberto Weber, Presidente Ixe', Felice Adinolfi, Università di Bologna, Alberto Villani, Pediatra Bambin Gesù, Università Tor Vergata, Ciro Napoli, Direzione Investimenti Area Campania, Sardegna e Adriatica Rfi, Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, Cesare Trippella, Head Of Leaf Eu At Philip Morris International, Gaetano Evangelisti, responsabile Associazioni, stakeholder e politiche territoriali Enel Italia, Vinicio Vigilante, amministratore delegato Gse, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato Filiera Italia, Mario Faro, presidente nazionale Consulta del florovivaismo Coldiretti, Giuseppe Ambrosio, direttore generale e presidente GdL Unesco, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare, Antonio D'Avino, Presidente Nazionale Fimp, Ruggiero Francavilla, Ordinario di Pediatria Azienda Universitaria Ospedaliera del Policlinico di Bari, Giuseppe di Mauro, Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale Sipps, Felice Casucci, assessore al Turismo regione Campania, Stefano Pisani, sindaco Pollica, Carmine Pignata, coordinatore regionale Città dell'Olio Campania, Vincenzo Savino, vicesindaco di Tramonti e presidente Città del vino, Dominga Cotarella, presidente nazionale Terranostra, Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato Asacert, Maddalena Fossati Dondero, direttore "La cucina italiana" e promotrice candidatura Unesco "La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale", Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e il turismo, Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, Nicola Caputo, assessore Agricoltura regione Campania. Non sono mancati "big" dello spettacolo come Anna Falchi, Massimiliano Ossini, Vittorio Brumotti. (segue) (Com)