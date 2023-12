Natale: Coldiretti, oltre mezzo milione di presenze al Villaggio contadino a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Villaggio - si legge in una nota - si è aperto con la giornata dedicata all'anniversario dell'iscrizione dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio dell'Unesco, con l'allestimento della pizzeria degli orrori, con le più assurde versioni di pizza censite nei cinque continenti, da quella con il serpente a quella con la zebra o il canguro. Ma protagonista della kermesse napoletana è stato anche il Natale, con il più grande mercatino natalizio d'Italia e i consigli per i cesti gastronomici e l'albero perfetto. La fondazione Campagna amica ha donato oltre dieci tonnellate di prodotti tipici di alta qualità, dalla pasta alla frutta e verdura, dall'olio extravergine alla carne e al pesce, dai salumi ai formaggi raccolti nel villaggio grazie all'iniziativa di solidarietà la "spesa sospesa". I pacchi verranno distribuiti alla Caritas di Napoli per sostenere le famiglie in difficoltà. Anche il Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana Dop ha donato 100 chili di mozzarella di bufala campana Dop al giorno, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. Sono migliaia i bambini poi che hanno partecipato alle attività nella maxifattoria didattica e nell'agriasilo promosse dalle donne della Coldiretti, dove hanno imparato ad impastare il pane, a zappettare l'orto e a riconoscere le diverse varietà di piante il tutto con l'assistenza dei tutor e delle agritate della Coldiretti e di Campagna Amica. Amatissimi dai più piccoli anche gli animali della fattoria negli spazi dell'Aia, l'Associazione italiana allevatori, ma anche quelli del florovivaismo. In tantissimi hanno seguito le lezioni di economia domestica e i rimedi antichi per donne moderne promosse dalle imprenditrici agricole della Coldiretti, con la nuova leader Maria Francesca Serra. Per i giovani l'appuntamento clou è stato, invece, nella tenda Generazione agricoltori con il delegato nazionale, Enrico Parisi, con uno spazio del ministero dello Sport. Iniziative anche dei Coldiretti senior guidati dal presidente Giorgio Grenzi.