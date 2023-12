Natale: Coldiretti, oltre mezzo milione di presenze al Villaggio contadino a Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli la manifestazione si è svolta in modo assolutamente regolare, con i massimi livelli di sicurezza nonostante la straordinaria partecipazione di pubblico, grazie alle Forze dell'ordine, al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e al questore Maurizio Agricola, con Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Aeronautica militare, Corpo dei Vigili urbani, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri forestali che hanno garantito il regolare svolgimento, coadiuvati da sistemi di controllo all'avanguardia, messo a loro disposizione da Coldiretti, con droni e sistemi di video sorveglianza ad alta risoluzione. La salute delle giovani generazioni rispetto ai disturbi alimentari - prosegue la nota - è stata al centro delle lezioni di educazione alimentare promossa da Campagna Amica con i pediatri della Fondazione Bambino Gesù. Spazio anche alla tutela delle produzioni agroalimentari con l'Icqrf. Ma non sono mancati spettacoli di intrattenimento con concerti e rappresentazioni tradizionali, oltre al concerto della Fanfara dei Carabinieri e della banda dei Vigili del fuoco. Molto apprezzati i menu a 8 euro con il meglio del Made in Italy a tavola, dove sono stati gettonatissimi gli ziti spezzati con ragù di maialino nero casertano alla napoletana, la carne ca' pummarola, lagane e ceci di Cicerale, lardiata con Pomodorino del Piennolo, pasta fagioli e cozze o polpo alla Luciana, ma anche la carne 100% italiana della braceria, il pesce a km zero, l'agrigelato e tutto lo street food Made in Italy. Preso d'assalto anche il grande mercato di Campagna Amica con oltre un centinaio aziende – prosegue la Coldiretti – che hanno proposto il meglio della Campania e del resto d'Italia a tavola dai formaggi ai salumi, dal miele alle verdure fino alle confetture, con uno spazio dedicato all'agricoltura biologica. Folla di visitatori anche per l'Oleoteca e l'Enoteca con le degustazioni di cocktail all'extravergine, vino e birra agricola. Ma anche per le attività che si sono svolte nella scuola di cucina di Campagna amica con i cuochi contadini. (segue) (Com)