Giustizia: ministro Nordio sarà ad Atlanta per Conferenza Onu contro la corruzione

- Missione ad Atlanta, negli Stati Uniti, per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, capo della delegazione governativa italiana alla Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Uncac) in corso dall’11 al 15 dicembre. Dopo 12 anni, si legge in una nota del ministro, è direttamente il ministro a guidare la delegazione. Il Guardasigilli interverrà alla sessione plenaria, poi in altri due appuntamenti a latere, dedicati uno al traffico di beni del patrimonio culturale, l'altro, insieme al direttore esecutivo Unodc Ghada Waly, alla misurazione della corruzione e il suo impatto.(Com)