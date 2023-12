Senato: domani concerto di Natale in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un omaggio ai capolavori dell’opera lirica italiana - che proprio mercoledì scorso l’Unesco ha dichiarato “Patrimonio culturale immateriale dell’umanità” - e al senatore Alessandro Manzoni, a 150 anni dalla scomparsa. Sono questi i temi del concerto di Natale nell’Aula del Senato, giunto quest’anno alla 26esima edizione, in programma domani, domenica 10 dicembre, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Lo rende noto palazzo Madama. Com’è tradizione, l’evento si aprirà con l’Inno d’Italia e con un breve indirizzo di saluto del presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’orchestra e il coro della Fondazione Arena di Verona eseguiranno musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Direttore d’Orchestra, il maestro Michele Spotti; direttore del coro, il maestro Roberto Gabbiani. I soprano Giuliana Gianfaldoni e Anna Pirozzi, il tenore Vittorio Grigolo, il baritono Nicola Alaimo e il basso Roberto Tagliavini eseguiranno le più celebri arie d’Opera della tradizione italiana: “Largo al Factotum”, “Casta Diva”, “Una furtiva lagrima”, “Va pensiero”, “E lucean le stelle”, “Vecchia zimarra”, “O mio babbino caro”, “Nessun dorma” e il “Brindisi” de La Traviata. L’attore Sergio Castellitto - prosegue la nota - leggerà brani dalle opere di Alessandro Manzoni. L’evento, condotto da Milly Carlucci, sarà trasmesso in diretta da Rai 1, a partire dalle ore 12 circa, a cura di Rai Parlamento. Come sempre - conclude la nota - l'incasso dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. (Com)