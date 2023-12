Russia: detenuto uomo con cittadinanza Usa per post sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo con la doppia nazionalità statunitense-russa è stato messo in custodia cautelare a San Pietroburgo per "riabilitazione del nazismo" in alcuni post sui social media. Lo ha detto sabato il servizio giudiziario di San Pietroburgo. L'uomo, Yuri Malev, è stato accusato per un post in cui avrebbe denigrato il nastro di San Giorgio, simbolo del valore militare russo. Un post conteneva linguaggio considerato osceno, mentre l'altro mostrava l'immagine di un cadavere che indossava il nastro. Secondo il servizio giudiziario, ciò costituisce una mancanza di rispetto per la società e un insulto alla memoria della Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamano la Seconda Guerra Mondiale. Malev, arrestato venerdì a San Pietroburgo, ha "parzialmente ammesso la colpa", ed è stato posto in custodia fino al 7 febbraio. (Res)