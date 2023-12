Ia: Bonetti (Azione-Per), l’Ue si dimostra capace di arrivare prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- “Con l’accordo sull’Ai, l’Europa dimostra ancora una volta di essere lo spazio politico in cui è possibile affrontare problemi complessi guardando al futuro. È un passaggio storico: siamo il primo continente a creare le condizioni politiche per una regolamentazione approfondita dell’intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi. Sul tavolo una varietà questioni su cui decidere, delle quali le più delicate riguardano l’AI generativa, i livelli di rischio e i relativi controlli, la trasparenza e la regolamentazione dell’addestramento dei modelli, la sorveglianza del riconoscimento facciale". Lo afferma su Facebook la vicecapogruppo di Azione-Popolari, europeisti, riformatori alla Camera, Elena Bonetti. "Sono materie su cui si decide il futuro della nostra cultura, della nostra privacy, della nostra sicurezza e delle nostre libertà - continua la parlamentare -. Delle nostre democrazie. Aver preso in mano la situazione, stabilendo che su tutti questi temi saremo noi, l’unione dei nostri 27 Paesi membri, a decidere, apre una strada che ci rende orgogliosi della nostra Europa per com’è e come la vogliamo: coesa, forte, riformista, capace di vedere il futuro per prima, dare l’esempio e aprire strade di civiltà per tutti gli altri”. (Rin)