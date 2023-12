Bosnia-Germania: esponente presidenza Becirovic incontra Scholz a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente musulmano della presidenza della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic ha incontrato a Berlino il cancelliere della Repubblica federale tedesca Olaf Scholz. Durante la conversazione tra i due, Becrivoci ha sottolineato come i rapporti tra la Bosnia e la Germania siano molto buoni e amichevoli e che Berlino dagli anni Novanta fino ad oggi si è dimostrata un forte partner e amico per Sarajevo. L'esponente della presidenza ha espresso una particolare gratitudine per il sostegno bilaterale che il governo tedesco fornisce alla Bosnia attraverso l'aiuto allo sviluppo nell'attuazione delle riforme e nello sviluppo delle capacità nel processo di integrazione europea. (Seb)