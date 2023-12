Senato: La Russa, domani concerto di Natale tra lirica e "I promessi sposi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lirica italiana ha appena ricevuto dall'Unesco un grande, prestigioso riconoscimento, quello di patrimonio dell'umanità". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito al tradizionale concerto di Natale che si terrà domani, domenica 10 dicembre, in Aula, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ci sarà anche Sergio Castellitto che nel 150esimo anniversario della morte del grande Alessandro Manzoni leggerà un brano de 'I promessi sposi'. Credo che una ricorrenza natalizia migliore di questa non potevamo offrirla", ha concluso la seconda carica dello Stato. (Rin)