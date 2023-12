Venezuela: Maduro, vogliamo pace ma Guyana ed ExxonMobil dovranno dialogare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha detto che auspica dal "profondo del cuore la pace", ma che per risolvere la contesa sul territorio Essequibo, la Guyana dovrà "dialogare". La Guyana e la ExxonMobil, l'impresa energetica statunitense che opera nel Paese, "dovranno sedersi a dialogare con noi, con il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela. Dal profondo del cuore, vogliamo Pace e comprensione", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Con le buone" si può fare "tutto, che lo ascolti il mondo intero", ha aggiunto il presidente pur condizionando il tutto all'Accordo di Ginevra del 1966, strumento cui la Guyana oppone l'arbitrato di Parigi del 1899. In un messaggio pubblicato poco più tardi, Maduro ha detto che Caracas aveva "optato per il dialogo diretto con la Guyana", ma che Georgetown ha "preso a calci l'accordo di Ginevra iniziando a dividersi il nostro mare e minacciando di installare una base militare del Comando sud degli Stati Uniti". Il riferimento è alle aste petrolifere che la Guyana ha indetto nelle acque prospicienti il Territorio, ancora oggetto di una contesa di sovranità, e sulle esercitazioni militari congiunte tra Usa e Guyana. "Non hanno fatto i conti con la nostra astuzia. Il popolo è accorso in difesa della Guayana Esequiba. Non potranno disconoscere la volontà sovrana del Venezuela". (segue) (Vec)