Medio Oriente: Israele, arbitro Premier League ferito durante servizio di riserva militare

- Niv Steif, un arbitro di calcio della Premier League di Israele, è rimasto gravemente ferito durante il suo servizio di riserva militare con le Forze di difesa israeliane nel nord del Paese. Lo ha riferito l'Associazione degli arbitri dell'Associazione di calcio israeliana in un comunicato, citato dal quotidiano "The Times of Israel", secondo cui l'arbitro è rimasto ferito ieri sera negli scontri con il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, al confine con il Libano. Steif è stato trasportato in elicottero all'ospedale Rambam di Haifa, dove è stato sottoposto a varie operazioni, e ora è in condizioni stabili. (Res)