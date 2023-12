Venezia: Zaia, rinnovo la mia decisa condanna per azione alcuni attivisti per clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovo una decisa condanna per l’azione intrapresa poco fa da alcuni attivisti per il clima che hanno preso di mira, nuovamente, anche la nostra bellissima città, gettando nel Canal Grande di Venezia una sostanza colorante che ha tinto di verde l’acqua. A soli due giorni dall’imbrattamento con del fango della Basilica di San Marco, uno dei simboli architettonici e religiosi del nostro territorio, il diritto di prendere posizione contro i cambiamenti climatici assume una connotazione negativa, andando a deturpare, il nostro patrimonio naturale e culturale". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che prosegue: "La squadra di pronta disponibilità di Arpav sta intervenendo per approfondire la natura del composto chimico che ha causato la colorazione. Non sono queste le forme per esprime la propria preoccupazione e attenzione per il cambiamento climatico: è legittimo manifestare le proprie idee ma non sono è questo il modo corretto per farlo!". (Rin)