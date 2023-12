Francia: 80 persone arrestate questa settimana dopo operazione contro reati su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottanta persone sospettate di reati su minori sono state arrestate questa settimana in Francia. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", riprendendo quanto comunicato dalle autorità di sicurezza. Gli arresti sono avvenuti in cinquantatré dipartimenti, di cui due all'estero. Tra i sospettati ci sono due insegnanti di scuola, uno dei quali aveva "immagini di bambini affidati alle sue cure", ha detto la fonte della polizia. Tra le persone fermate figura anche il supervisore notturno di una casa per bambini con disabilità. Gli arresti sono stati coordinati dall'Ufficio per i minorenni (Ofmin), recentemente creato in Francia. Durante una perquisizione sono stati scoperti "contenuti pedocriminali", ha detto la fonte della polizia. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha accolto con favore su X una “grande repressione contro la criminalità infantile”. "Le indagini sono ancora in corso", ha aggiunto. (Frp)