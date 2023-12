Onu: ministro Esteri Tunisia atteso a evento per i diritti umani a Ginevra l'11 e il 12 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, parteciperà all'evento organizzato dalle Nazioni Unite l'11 e il 12 dicembre a Ginevra, in Svizzera, nell'ambito della commemorazione del 75esimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa tunisina "Tap", secondo cui l'evento è un'occasione per la Tunisia di ribadire il suo pieno sostegno alla causa palestinese. Il ministro degli Esteri parteciperà anche al Forum globale dei rifugiati, il 13 dicembre, a Ginevra, un evento che si svolge ogni quattro anni a livello ministeriale per valutare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del Patto globale sui rifugiati. Durante la sua visita, Ammar dovrebbe tenere una serie di incontri bilaterali con gli omologhi dei Paesi arabi e occidentali e con alti funzionari delle organizzazioni internazionali, oltre a un incontro con i membri della comunità tunisina residenti in Svizzera. Il 14 dicembre, infine, il ministro effettuerà una visita di lavoro nella capitale svizzera, Berna. (Tut)