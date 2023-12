Milano: De Corato (Fd'I), i tre arresti di oggi confermano la linea del Governo contro la delinquenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue la linea del Governo Meloni contro delinquenza e criminalità nelle nostre città. Come esecutivo, inoltre, abbiamo incrementato le risorse di altri 100 milioni di euro, per forze di polizia, forze armate e Vigili del fuoco. Non è la prima volta che bande criminali, soprattutto provenienti dalla Campania, scelgono Milano per mettere a segno i loro colpi". Lo ha detto Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, commentando i tre cittadini arrestati per rapine in negozi di orologi di lusso. "Ricordo, inoltre, che la nostra città è prima in Italia per rapine e furti su pubblica via (dati Sole 24 Ore). Ora basta! Milano non deve essere "terreno di caccia" per simili criminali, per di più già fermati, arrestati e denunciati per furti e rapine e di nuovo liberi di delinquere. Dopo che hanno scontato la condanna, venga dato a questi balordi il daspo a vita dalla nostra regione», conclude. (Com)