Medio Oriente: kibbutz Be'eri conferma morte di giovane residente tenuto in ostaggio da Hamas

- Il kibbutz Be'eri del sud di Israele ha confermato oggi la morte di un suo residente, Sahar Baruch, 25 anni, preso in ostaggio il 7 ottobre scorso dal movimento islamista palestinese Hamas. Secondo quanto si apprende dalla dichiarazione del kibbutz, Baruch "è stato assassinato nella Striscia" di Gaza in circostanze non meglio specificate. "Chiediamo la restituzione del suo corpo come parte di qualsiasi accordo sul rilascio degli ostaggi. Non ci fermeremo finché non saranno tutti a casa", ha aggiunto il kibbutz. Il fratello 20enne di Baruch, Idan, era invece stato ucciso durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "The Times of Israel", Hamas detiene i corpi di almeno 18 ostaggi uccisi a Gaza. (Res)