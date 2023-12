Violenza donne: Carfagna, da Valditara brutto segnale di resa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mara Carfagna, presidente di Azione, "il dietrofront del ministro Valditara sulla nomina di Paola Concia, ma anche di suor Monia Alfieri e di Paola Zerman, alla guida del progetto 'Educare alle relazioni' è un brutto segnale di resa. Vincono estremismi ideologici, pressioni e polemiche senza senso, perde l'interesse comune". La parlamentare prosegue: "Chi conosce Paola Concia sa che per competenze, esperienza e impegno nella difesa dei diritti civili sarebbe stata una delle persone più adatte a guidare un progetto nelle scuole contro la volenza di genere e per la cultura del rispetto. Un'occasione persa per il Paese e per la politica stessa che - conclude Carfagna -, invece di dimostrare maturità, ha mostrato ancora una volta il suo volto più ideologico e conflittuale".(Rin)