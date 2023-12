Incendio ospedale Tivoli: Locatelli, una preghiera per vittime e loro famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte un devastante incendio ha colpito l'ospedale San Giovanni Evangelista. È una tragedia che segna tutta la comunità di Tivoli e l’intero Paese. Il mio pensiero va alle famiglie che hanno perso i loro cari nel rogo dell'ospedale, alle persone ferite, agli oltre 200 pazienti sfollati e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tragedia. Un ringraziamento al personale sanitario, amministrativo e agli operatori del soccorso, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco che sono intervenuti per affrontare l'emergenza. Una preghiera per le vittime e per le loro famiglie, alle quali mi stringo con tanto affetto". Lo afferma su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)