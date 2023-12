Usa-Turchia: Blinken riceve Fidan, focus su crisi Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ricevuto a Washington il ministro degli Esteri dellaTurchia, Hakan Fidan. I due, ha fatto sapere il portavoce del dipartimento, Matthew Miller, hanno affrontato il tema del "conflitto tra Israele e Hamas, centrato sugli sforzi di garantire che la crisi non si allarghi altrove nella regione, sulla necessità di liberare le persone ancora in ostaggio, e la fornitura di aiuti umanitari". Blinken ha inoltre "sottolineato l'importanza di ratificare senza ritardi l'ingresso della Svezia nella Nato". (Was)