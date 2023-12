© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani palestinesi, Rami Jamal al Jundub e Sari Yousef Amr, entrambi 25enni, sono morti oggi in presunti attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", spiegando che Al Jundub era inizialmente rimasto ferito in un raid delle Idf nel campo profughi di Fara'a. (Res)