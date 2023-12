Ia: Ascani (Pd), Europa mostra di essere all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa con l'Ia act mostra di essere all'avanguardia su una delle questioni più spinose del presente e del futuro del mondo: come utilizzare al meglio le tecnologie connesse all'Intelligenza artificiale, sviluppandone a pieno le potenzialità e limitandone i rischi. Tutela della creatività, dei lavoratori, della privacy sono elementi centrali del primo sistema di regolamentazione al mondo sull'uso dell'Ia, che sceglie ancora una volta l'approccio human centered come faro". Lo scrive su X (ex Twitter) la vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani. "È infatti questo che ha caratterizzato da sempre le decisioni dell'Unione europea in ambito tecnologico e oggi che tutto il mondo si pone il problema della tutela dell'umano diventa evidente l'importanza di questa scelta assolutamente lungimirante - aggiunge la parlamentare -. Ora è cruciale che oltre a svolgere la funzione fondamentale di regolatore l'Ue si faccia anche promotrice di politiche comuni per l'innovazione che servano a sostenere dei veri e propri campioni europei in questo campo. Alla Camera dei deputati nell'ambito del Comitato per la documentazione abbiamo avviato da tempo un lavoro di consultazione propedeutico anche a una sperimentazione innovativa di strumenti di Ia generativa e l'accordo raggiunto oggi sarà utile a proseguire su questa strada". (Rin)