Medio Oriente: fonti stampa, almeno 2 morti in attacchi Israele a Khan Younis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte oggi in un presunto bombardamento delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il corrispondente dell'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", secondo cui un numero non precisato di altre persone è rimasto ferito nello stesso attacco. Nel frattempo, c'è stato anche un altro presunto bombardamento delle Idf nella zona di Al Satar al Gharbi, a Khan Younis, che ha causato un numero non precisato di morti e feriti, secondo quanto reso noto da "Al Jazeera". Negli ultimi giorni, le Idf hanno intensificato i propri attacchi a Khan Younis, che è la seconda città più grande di Gaza. (Res)