- "Esprimo il mio cordoglio ai familiari delle vittime del drammatico incendio divampato ieri sera all'ospedale di Tivoli. Sono vicina ai feriti e a tutte le persone colpite da questa tragedia sulla quale mi auguro venga fatta al più presto chiarezza”. Lo dichiara, in una nota, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Com)