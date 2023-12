Spagna-Germania: Sanchez incontra Scholz a Berlino, focus su temi agenda Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha scritto Sanchez su X, spiegando che il confronto con la controparte tedesca è servito "per rivedere questioni chiave dell’agenda europea come la riforma delle regole fiscali o il Patto su migrazione e asilo, in cui stiamo facendo progressi significativi sotto la presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue". La Germania è un partner chiave della Spagna a livello bilaterale, europeo e internazionale, per continuare a migliorare la vita dei nostri concittadini", ha aggiunto Sanchez. (Spm)