Scuola: Magi (Più Europa), Valditara inadeguato

- “E anche il progetto di introdurre l’educazione sentimentale nelle scuole, con il governo Meloni, finisce in burla. Il solito spettacolino triste e squallido di ministri inadeguati, pavidi e incompetenti. Stavolta il protagonista è il ministro dell’Istruzione, Valditara, e il suo corso di 'Educazione alle relazioni' nelle scuole. Un progetto nato male e che sta finendo persino peggio, con la revoca del comitato dei garanti per le critiche ricevuta su Paola Concia”. Lo afferma il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che prosegue: “Prima l’ipocrisia di rendere questo ciclo di lezioni facoltative, facendosi beffe degli appelli arrivati dopo la morte di Giulia e la serie di femminicidi che non ha fine. Poi, la nomina di un comitato di Garanti dove non poteva mancare un rappresentante della Conferenza episcopale italiana, nella persona di Suor Monia, alla faccia della laicità della scuola. Infine, il triste epilogo con la revoca del comitato per le critiche ricevute. Che tristezza”. (Rin)