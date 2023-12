Difesa: celebrazione del Centenario dell'Aeronautica militare a Loreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Delegazione pontificia per la Santa Casa di Loreto e l'Aeronautica Militare annunciano che lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 11:30, si svolgerà al Santuario della Santa Casa di Loreto la tradizionale celebrazione eucaristica dell'Arma azzurra che omaggerà la Celeste patrona degli Aeronauti nell'occasione del Centenario della sua fondazione. Lo riferisce un comunicato. La celebrazione sarà presieduta da Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia e concelebrata dal delegato pontificio Fabio Dal Cin. Al termine della funzione, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti, pronuncerà un discorso di saluto. Seguirà all'uscita sul sagrato della Basilica la preghiera dell'Angelus e la benedizione dell'elicottero HH-139 del 15mo Stormo dell'Aeronautica Militare che sorvolerà la Basilica ad omaggio della Celeste patrona con il Tricolore. (Com)