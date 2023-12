Medio Oriente: Israele, Hamas priva i civili palestinesi di cibo e lo consegna ai propri membri - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il movimento islamista palestinese Hamas "priva i residenti della Striscia di Gaza di cibo e attrezzature, li consegna ai propri membri e li utilizza per le esigenze dei terroristi". Lo ha dichiarato oggi in lingua araba il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, pubblicando un video su X (ex Twitter) in cui presunti membri di Hamas prelevano i rifornimenti destinati ai civili di Gaza e li caricano sul proprio veicolo. "I leader di Hamas non si preoccupano della popolazione di Gaza e delle sue sofferenze. Hamas è il nemico della gente di Gaza", ha aggiunto Adraee, secondo cui le immagini sono state filmate nel quartiere Shuja'iyya, a Gaza City. Nel video, inoltre, secondo quanto spiegato dal portavoce militare, si possono vedere i membri di Hamas che picchiano i civili. (Res)