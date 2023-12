Usa-Arabia Saudita: Blinken a colloquio con ministro Esteri, focus su crisi in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Fiasal bin Farhan Al Saud. Blinken, ha fatto sapere il portavoce Matthew Miller, ha sostenuto "l'urgenza di rispondere alla necessità di far arrivare aiuti umanitari a Gaza, prevenire l'ulteriore allargamento del conflitto e rinforzare stabilità e sicurezza nella regione. Il segretario di Stato ha inoltre salutato gli sforzi dell'Arabia Saudita per garantire un accordo di pace duraturo nello Yemen, avviare un dialogo politico yemenita-yemenita sotto gli auspici delle Nazioni Unite e garantire che gli attori yemeniti rimangano concentrati su tale sforzo. Il Segretario ha inoltre condannato i recenti attacchi degli Houthi contro le navi commerciali che operano nelle acque internazionali nel Mar Rosso meridionale e ha sottolineato che tutti i partner dovrebbero cooperare per sostenere la sicurezza marittima. Infine, il Segretario e il Ministro degli Esteri hanno affermato l'impegno condiviso dei loro paesi, in coordinamento con i partner internazionali e regionali, per porre fine al conflitto in Sudan". (Was)