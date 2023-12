Incendio ospedale Tivoli: Calderoli, cordoglio per le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio cordoglio e il mio dolore per le vittime, e le condoglianze alle famiglie, del rogo all’ospedale di Tivoli e rivolgo un ringraziamento a tutto il personale sanitario e ai soccorritori che hanno evitato che questa tragedia avesse numeri ancora più terribili mettendo in sicurezza i pazienti ora evacuati. Tutto il governo, con i vari ministri coinvolti, si è già attivato per tutti gli aiuti necessari". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.(Rin)