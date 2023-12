Croazia: ministro Esteri Grlic Radman in Nuova Zelanda, discussa possibile apertura ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha intenzione di aprire una propria ambasciata in Nuova Zelanda. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri ed europei croato, Gordan Grlic Radman, che ha effettuato una visita nel Paese dell'Oceania. Grlic Radman incontrato il vice premier e ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters, con cui ha fatto un punto sulle relazioni bilaterali, definite "molto buone e amichevoli", grazie anche alla numerosa e influente comunità croata nel Paese. Come si legge nel comunicato stampa ufficiale del ministero degli Esteri di Zagabria, i croati sono l'unico popolo immigrato in Nuova Zelanda a ricevere il nome tribale Tarara a causa del loro legame con il popolo Maori e del fatto che ci sono più di 100mila persone di origine croata nel Paese. (Seb)