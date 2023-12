© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che sulla strada statale 38 "dello Stelvio" il traffico è provvisoriamente bloccato al km 83,800, nei pressi di Sondalo in provincia di Sondrio, a causa di un incidente tra tre veicoli. Sul posto il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. (Com)