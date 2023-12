Ue: Simiani (Pd), su case green Ue smentisce governo, solo benefici per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche sulle case green l'Europa smentisce la destra italiana ed i suoi falsi annunci populisti e sovranisti. Gli italiani avranno tempi e norme flessibili ed incentivi comunitari per rendere maggiormente efficienti le proprie abitazioni dal punto di vista energetico". E' quanto dichiara il capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, sull'accordo raggiunto in sede comunitaria sulla Direttiva Ue. "I benefici per i proprietari degli immobili saranno quindi molteplici: case più efficienti, risparmio nella bolletta per i cittadini, minore consumo di energia e case con valore immobiliare maggiore - prosegue il parlamentare -. E tutto questo nel pieno rispetto dell'ambiente e per proseguire la lotta ai cambiamenti climatici. Ancora una volta la duplice falsa narrazione del governo Meloni sull'Europa nemica dei cittadini e sulla inutilità delle incentivi edilizi ė stata clamorosamente smentita". (Rin)