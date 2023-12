Somalia: Puntland, ex presidente Farole a Garowe per discutere elezioni pacifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente uscente dello Stato regionale somalo del Puntland, il senatore Abdirahman Farole, è arrivato nella capitale Garowe, per discutere - riferisce la testata "Garowe Online" - degli sforzi in atto per elezioni pacifiche, inclusive e tempestive". Forale è stato presidente del Puntland dal 2009 al 2014. In settimana il presidente uscente Said Abdullahi Deni, ha fatto alcune concessioni alle opposizioni che potrebbero permettere lo svolgimento di elezioni più distese nel Paese. Fino ad ora, Deni si era arroccato sulle sue posizioni dando prova di rigidità e lasciando temere nuove tensioni nello Stato semi-autonomo. Fra le concessioni accordate dopo mesi di richieste delle opposizioni, Deni ha accettato in particolare che i 66 deputati del Puntland siano eletti dai leader anziani tradizionali, un progetto al quale inizialmente si era opposto. Il presidente uscente ha apertamente chiesto di rivedere l’organizzazione delle elezioni a suffragio universale - sostenuta dal governo federale del presidente Hassan Sheikh Mohamud - in quanto contraria alle disposizioni dell'attuale Costituzione regionale. Sottoporre le elezioni dei parlamentari a un approccio tradizionale in cui gli anziani prendono le decisioni, osserva “Garowe online”, significa rimettere l’esito delle elezioni presidenziali agli stessi legislatori, un modello che Deni aveva rifiutato. Il leader, tuttavia, non ha fornito una data precisa per le elezioni legislative. L’annuncio potrebbe, a livello interno, mettere fine allo stallo che si era creato per le diverse posizioni. Deni era stato accusato dalle opposizioni di aver pianificato una proroga del suo mandato. (Res)