Incendio ospedale Tivoli: Cisal, vicinanza a famiglie vittime

- “La Cisal trasmette tutta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime dell’incendio dell’ospedale di Tivoli. Ed esprime un ringraziamento al personale sanitario che in queste ore si è adoperato per soccorrere con grande coraggio i pazienti, tra i quali anche anziani e bambini. Abbiamo assistito a un incidente grave che merita attenzione e indagini approfondite, al fine di capire come, un luogo sicuro come una struttura sanitaria, possa trasformarsi in un attimo nello scenario di un disastro. Ora occorre subito ristabilire il servizio e assicurare cure e normalità a chi ha necessità, a partire dalle attività di pronto soccorso. A tal proposito ringraziamo anche la popolazione e i soccorsi che si sono adoperati per portare in salvo persone in grande e delicata difficoltà fisica”. Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, in merito all’incendio all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. (Com)