Messico-Corea del Sud: ministra Esteri Barcena a Seul, incontro con presidente della Samsung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Messico, Alicia Barcena, si è riunita a Seul (capitale della Corea del Sud) con il presidente della Samsung, Namkoong Hong, impresa che partecipa nella costruzione della Raffineria Olmeca. Si tratta del sesto stabilimento del suo genere, che sorgerà nei pressi del porto petrolifero di Dos Bocas, una delle grandi opere messe in campo dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. Come nelle precedenti tappe della missione asiatica, Barcena ha ringraziato per la disponibilità di beni e strumenti da destinare alle popolazioni messicane colpite di recente dall'uragano "Otis". In Cina, Barcena aveva tra gli altri incontrato il vicepresidente Han Zheng, cui aveva esteso - tra le altre cose - l'invito a visitare i cantieri del Treno Maya, moderna ferrovia che collega le principali mete turistiche della penisola sudorientale dello Yucatan, e dell’istmo di Tehuantepec, un sistema di trasporto intermodale che collega l’Atlantico al Pacifico nel punto più “stretto” del Paese. (Mec)