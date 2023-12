© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno invitato oggi i civili a spostarsi dai quartieri di Al Katiba e Al Mahatta, e dal centro della città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, verso i rifugi indicati nella parte ovest dell'exclave palestinese. Lo ha riferito il portavoce delle Idf, Avichay Adraee, in un post su X (ex Twitter) in arabo. (Res)