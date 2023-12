Reddito cittadinanza: Pirro (M5s), Fd'I spieghi fallimento Regioni centrodestra su Centri impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Minculpop meloniano torna ad attaccare il reddito di cittadinanza, sua vera ossessione, dimostrando per l'ennesima volta di non conoscere la legge e i numeri dei percettori che hanno trovato un lavoro: oltre 1,5 milioni di rapporti, secondo l'Anpal. Quelli citati dal direttore generale dell'Inps in un'intervista a un giornale sono parziali e fuorvianti ma testimoniano alla perfezione la mala gestione dei Centri per l'impiego ad opera delle Regioni, guidate nella stragrande maggioranza dei casi dal centrodestra. Basti pensare che, a cinque anni dall'approvazione del Piano straordinario di potenziamento dei Cpi che si sarebbe dovuto concludere nel 2021, le stesse Regioni hanno assunto appena 5.548 nuovi operatori su 11.600, il 47 per cento del totale. Invece di sparare fake news, Schifone, Mancini, Zullo & co. ci spieghino piuttosto i motivi di questo fallimento". Lo afferma, in una nota, la senatrice del Movimento cinque stelle in decima commissione a palazzo Madama, Elisa Pirro. (Com)